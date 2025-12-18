A pesar que en las últimas semanas el tiempo no permitió que los balnearios se disfruten a pleno, los ríos de la región siguen siendo los principales puntos de recreación en la temporada de verano. Desde el 15 de noviembre en algunos sectores, y con la apertura completa el 1 de diciembre 163 guardavidas cuidan cada punto de los 14,5 km de costa en Neuquén Capital.

El despliegue abarca los cinco balnearios principales: Solalique, Albino Cotro, Isla Verde, Isla 132 y Paseo Limay. Además, el operativo cuenta con un sistema de patrullaje acuático del equipo náutico desde Futaleufú hasta Península Hiroki, con dos botes semirrígidos, cuatro motos de agua, dos cuatriciclos, cinco desfibriladores DEA, tablas SUP, canoas y equipamiento especializado para rescates.

El horario para 24, 25 y 31 de diciembre, además del 1 de enero, será el mismo que se viene manteniendo: de 10 a 21. Ariel Tarifeño, secretario general del Sindicato de Guardavidas de Neuquén, aclaró que el horario de cierre depende de la cantidad de personas que sigan usando los espacios de los balnearios. "Algunos compañeros se quedan hasta después de horario hasta que se va la luz solar, ahí avisan tocando el silbato que se van a retirar, para que la gente lo tenga en cuenta" destacó.

Ya delimitaron los sectores donde se puede acceder con mascotas

Después de la aprobación de la ordenanza en la última sesión del Concejo Deliberante, desde la secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional informaron que los espacios quedaron establecidos de la siguiente forma:

En el balneario Albino Cotro el sector se encuentra en calle Linares, entre el puente de ingreso a la Isla 132 y calle Purmamarca. Destacaron que es una zona alejada de las parrillas.

La zona delimitada en el balneario Sandra Canale se encuentra desde calle Gatica hacia el este, desde el sector de los baños y oficina de guardavidas.



El balneario Brun de Duclot tiene su sector delimitado entre los puestos 4 y 5 de guardavidas, también lejos del sector de parrillas.

Por último, el sector que se fijó en el balneario Fahler está ubicado sobre el ingreso por calle Río Negro, desde el puente a la Isla 132 y el primer puesto de guardavidas en calle Democracia.

En cada una de las zonas habilitadas se debe cumplir con las pautas obligatorias de convivencia, como llevar correa, bolsas para juntar la suciedad y bozal. Desde la municipalidad advirtieron que habrá controles para garantizar el cumplimiento de estas normas, contemplando multas que pueden iniciar en $40.000 para las infracciones.