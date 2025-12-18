Lionel Messi y Antonela Roccuzzo eligieron Rosario para levantar una mansión que no pasa desapercibida y que se convirtió en una de las propiedades más comentadas. Pensada como un refugio familiar para pasar las Fiestas y disfrutar del tiempo libre, la casa refleja un proyecto ambicioso que combina lujo, comodidad y privacidad en cada uno de sus rincones.

Ubicada dentro de un exclusivo barrio privado en Funes, la residencia se destaca por su arquitectura moderna y su integración con el entorno natural. Lionel Messi apostó por una construcción de gran escala, rodeada de amplios jardines, que le permite mantener un perfil bajo sin resignar confort ni seguridad.

La mansión cuenta con 25 ambientes distribuidos estratégicamente para cubrir todas las necesidades de la familia. Lionel Messi y Antonela Roccuzzo pensaron cada sector para lograr un equilibrio entre funcionalidad y diseño, con habitaciones amplias, salas de estar luminosas y espacios de recreación.

Uno de los puntos fuertes del hogar de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son los ventanales de grandes dimensiones, que conectan el interior con el exterior. Gracias a esta disposición, los jardines se integran visualmente a la casa y refuerzan la sensación de amplitud y contacto con la naturaleza.

Entre los lujos más llamativos se encuentra la pileta olímpica, ideal tanto para el descanso como para reuniones sociales. Este espacio se convirtió en uno de los preferidos de Lionel Messi, ya que permite compartir asados y encuentros informales con amigos en un entorno relajado.

La propiedad también dispone de un salón de eventos propio, un espacio clave para celebraciones privadas y reuniones de gran escala. Antonela Roccuzzo y Lionel Messi pueden organizar encuentros sin salir de casa, manteniendo la intimidad y la comodidad que priorizan como familia.

Además, la mansión suma un cine privado y un playroom especialmente diseñado para los chicos, reforzando el perfil familiar del proyecto. Estos sectores de entretenimiento se integran de manera armónica al resto de la casa que Lionel Messi construyó en Rosario.

Por último, la residencia cuenta con un estacionamiento con capacidad para 15 vehículos, un detalle que refleja la magnitud de la propiedad. Así, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo consolidaron en Rosario un hogar pensado a largo plazo, donde el lujo y la vida familiar conviven en perfecto equilibrio.