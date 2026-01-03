Personal de la Comisaría 20° de Neuquén llevó adelante este sábado un allanamiento en el marco de una causa por presunto robo calificado, que culminó con la demora de dos personas mayores de edad, de 21 y 47 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La diligencia fue ordenada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, en el contexto de una investigación iniciada a partir de una denuncia radicada el 31 de diciembre.

La denuncia que dio origen a la causa

Según consta en la denuncia, un hombre manifestó que mientras aguardaba el colectivo urbano fue abordado por su ex suegro, acompañado por otros dos sujetos. De acuerdo al relato, los agresores lo habrían golpeado con un objeto similar a un arma de fuego tipo Bersa, provocándole una lesión en el cuero cabelludo.

Posteriormente, la víctima indicó que fue seguida hasta su domicilio, donde le habrían sustraído documentación personal y su DNI. En el lugar, los atacantes habrían dejado abandonada una riñonera.

Intervención médica y judicial

Tras el hecho, se solicitó asistencia médica para el denunciante y se dio inmediata intervención a la Justicia, que dispuso una serie de medidas investigativas.

Resultado del procedimiento

El allanamiento tuvo como objetivo el secuestro de armas de fuego y otros elementos de interés para la causa.

Si bien el procedimiento arrojó resultado positivo en términos investigativos, no se registraron secuestros durante la diligencia.

No obstante, se concretó la demora de dos personas, quienes quedaron formalmente a disposición del órgano judicial interviniente.