El inicio de 2026 estuvo marcado por un hecho delictivo en el nuevo reservorio de agua del Barrio Otaño, una infraestructura clave para el suministro del sector. El episodio fue descubierto durante la mañana del miércoles 1 de enero, cuando personal de bombeo ingresó a las instalaciones para poner en funcionamiento la unidad.

Al arribar al lugar, alrededor de las 8, los operarios constataron la falta de elementos estructurales y sanitarios, además de daños visibles en distintos sectores del edificio.

Cómo fue el ingreso al predio

Según los primeros reportes técnicos, el robo se habría producido entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, aprovechando la falta de actividad durante los festejos de Año Nuevo.

Daños estructurales

Para ingresar, los autores del hecho:

Palanquearon una chapa en la parte trasera del edificio.

Rompieron una sección del techo.

Generaron un orificio por el cual accedieron al interior del reservorio.

También se registraron candados forzados y daños en el medidor de energía eléctrica.

Un botín poco habitual

Uno de los aspectos más llamativos del robo fue la sustracción de un portón de chapa de gran tamaño, con una longitud estimada de entre 3 y 4 metros, que fue retirado tras romper los sistemas de seguridad.

Además, los delincuentes se llevaron:

Un inodoro.

Una pileta para manos con su grifería.

Entre tres y cuatro reflectores de iluminación interna.

El hecho generó pérdidas materiales, aunque no comprometió los componentes centrales del sistema.

El servicio de agua no fue interrumpido

Desde el área técnica se informó que la sala de máquinas no sufrió daños, por lo que el sistema de bombeo del reservorio de Barrio Otaño pudo continuar operando con normalidad.

Solo se produjo una demora inicial, necesaria para:

Constatar los daños.

Asegurar el perímetro.

Registrar el estado de las instalaciones.

Las autoridades ya cuentan con registros fotográficos del lugar, que serán incorporados a la investigación correspondiente.

Un sistema clave que siguió operativo

El reservorio cumple una función central en la distribución de agua potable del barrio. Si bien los delincuentes provocaron daños externos y sustrajeron equipamiento, el núcleo operativo del sistema permaneció intacto, evitando inconvenientes mayores para los vecinos durante el feriado.