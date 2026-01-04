Este domingo, alrededor de las 11.30, un terrible accidente ocurrió en la Ruta 242, en el kilómetro 3. Como resultado dos personas perdieron la vida. Por el momento se desconoce sus identidades y la mecánica del accidente.

Desde Vialidad Nacional advirtieron que hay corte total en la zona, en cercanía a las Lajas, ya que hay personal policial aún trabajando en el lugar. Una vez finalizadas las pericias se normalizará el tránsito.

Solicitan a los conductores respetar las indicaciones de tránsito y evitar el sector, ya que no se puede pasar ni acercarse.

Noticia en desarrollo