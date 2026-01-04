¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 04 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Cerca a Las Lajas

Dos muertos en un terrible accidente en la Ruta 242: se habilitó el tránsito

Se desconocen los vehículos involucrados y la mecánica del siniestro, aunque se advirtió que el paso está totalmente cortado.

Por Redacción

Domingo, 04 de enero de 2026 a las 12:06
PUBLICIDAD

Este domingo, alrededor de las 11.30, un terrible accidente ocurrió en la Ruta 242, en el kilómetro 3. Como resultado dos personas perdieron la vida. Por el momento se desconoce sus identidades y la mecánica del accidente.

Desde Vialidad Nacional advirtieron que hay corte total en la zona, en cercanía a las Lajas, ya que hay personal policial aún trabajando en el lugar. Una vez finalizadas las pericias se normalizará el tránsito.

Solicitan a los conductores respetar las indicaciones de tránsito y evitar el sector, ya que no se puede pasar ni acercarse.

Noticia en desarrollo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD