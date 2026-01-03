Una persona resultó herida tras un vuelco que se registró este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1470, en cercanías de Piedra del Águila. El accidente ocurrió pasadas las 7, la víctima fue traslada al hospital y quedó en observación.

Al arribar al lugar, los bomberos de Piedra del Águila constataron el vuelco de un automóvil Chevrolet Classic, que quedó apoyado de manera lateral sobre la calzada. En el vehículo viajaba una sola persona, que fue asistida en el lugar por los rescatistas.

Posteriormente, el ocupante fue trasladado al hospital local para realizar controles médicos de mayor complejidad. En tanto, el personal interviniente aseguró la zona y procedió a estabilizar el vehículo y a desconectar la batería para evitar riesgos adicionales.