El Parque Nacional Lanín informó que este viernes se llevarán adelante cortes intermitentes en la Ruta Provincial N.º 108, en el camino que conduce a Quila Quina, debido a las tareas de extracción de un vehículo que cayó por un barranco durante la jornada del jueves.

Según detallaron desde el organismo, los cortes se extenderán entre las 12 y las 17 horas y estarán a cargo de personal de Guardaparques, que trabajará en la zona para garantizar la seguridad durante el operativo.

El hecho dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas, una de ellas en estado grave, tras ser eyectada del vehículo al no llevar colocado el cinturón de seguridad. Según informaron desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, el siniestro ocurrió alrededor de las 17:36, a aproximadamente un kilómetro del puente del arroyo Pil Pil, cuando un Subaru Outback con dos ocupantes desbarrancó y volcó, cayendo unos 70 metros fuera de la calzada.

las interrupciones se realizarán este viernes hasta las 17

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que una de las mujeres permanecía dentro del vehículo con el cinturón de seguridad colocado, mientras que la segunda se encontraba fuera de la camioneta, tras haber sido despedida como consecuencia del impacto. Esta última fue considerada paciente grave, por lo que se realizaron complejas tareas de rescate para su extracción y traslado urgente en ambulancia, quedando internada en estado crítico. En tanto, la otra ocupante se encontraba consciente y deambulando, fue asistida en el lugar y posteriormente derivada a un centro de salud para su evaluación médica preventiva.

El siniestro se registró en la Ruta 108 en la tarde del jueves.

El operativo demandó la intervención de cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del SIEN, Policía del Neuquén, Parque Nacional Lanín, Guardaparques, ICE y Gendarmería Nacional, debido a la complejidad del terreno y la magnitud del desbarrancamiento.

Desde el Parque solicitaron a la comunidad local y a los turistas circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal y prever demoras al transitar por el sector.

Las tareas forman parte del operativo de asistencia realizado tras un vuelco ocurrido en ese tramo de la ruta, donde intervinieron Guardaparques, rescatistas, Bomberos Voluntarios, Policía y el SIEN.