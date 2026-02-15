El acusado de atropellar, matar y abandonar a Eugenia Carril, la joven de 18 años que el viernes a la noche volvía de estudiar en la Universidad de La Plata, es un pintor de 41 años que horas después del hecho se presentó como si nada hubiera pasado a ver un trabajo.

Fuentes policiales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que el acusado, identificado como Julio Cornelio Guerra Torres y de nacionalidad peruana, fue a trabajar a una vivienda ubicada en Parque Sicardi junto a dos obreros.

El implicado estuvo más de 24 horas prófugo, pero debido a la fuerte presión social se entregó en la dependencia de la DDI La Plata, ubicada en 1 y 59.

“El sábado pasadas las 8:00 fue hasta una casa por un trabajo. La empleadora contó que Torres le pidió un pago adelantado de un millón de pesos para avanzar en tareas de pintura. Ese dinero lo cobró y permaneció prófugo durante varias horas”, contó un investigador.

La Policía allanó varios domicilios de allegados al imputado, durante la madrugada del domingo, pero no lograron capturarlo, aunque alrededor de las 11:00 encontraron la Chevrolet Meriva estacionada en 5 y 57.

El caso quedó a cargo del fiscal Fernando Padovan, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 12 de La Plata, y este lunes por la mañana indagará al apresado en sede judicial.

Los cargos que le imputa son por “Homicidio culposo agravado por la conducción automotor y por haber abandonado a la víctima a su suerte ni prestar auxilio” (Artículo 84 bis del Código Penal).

En tanto, el vehículo con el cual mató a la víctima está radicado en Chubut y registra infracciones reiteradas.