Esta madrugada de domingo se registró un fuerte choque que fue fatal, en la Ruta 151 a la altura de la Facultad de Agronomía de Cinco Saltos. Se vieron involucrados un auto y una camioneta, que colisionaron de frente, y como consecuencia hubo dos muertos.

La tragedia ocurrió alrededor de las 5.30 de esta madrugada, cuando el automóvil habría colisionado de frente con una camioneta. Por el impacto dos personas perdieron la vida en el lugar.

Los vehículos involucrados fueron un Chevrolet Corsa Classic de color rojo y una camioneta Toyota Hilux, que impactaron de frente con una violencia que provocó la muerte inmediata de los ocupantes del rodado menor. El conductor de la camioneta sufrió heridas leves.

La camioneta era conducida por un joven de 24 años, de Centenario, que circulaba hacia Cipolletti, mientras que el Corsa circulaba en sentido contrario y era conducido por un joven Orense de 30 años, acompañado de una mujer.

Como consecuencia del accidente, falleció en el lugar Braian Exequiel Vera, oriundo de Fernández Oro, quien manejaba el Corsa. También murió la acompañante, una mujer de la que aún no se brindó la identificación.

Según las primeras informaciones policiales, el vehículo Corsa perdió el control e invadió el carril, donde colisionó con la Toyota que circulaba por la mano contraria. Todo ocurrió a la altura del radar de la Facultad, el cual no estaría funcionando, ya que los únicos habilitados en Río Negro son en El Bolsón, Bariloche, Dina Huapi, Contralmirante Cordero, Darwin y General Conesa.

Al lugar del accidente acudieron rápidamente dotaciones de Bomberos y personal de la Comisaría Séptima de Cinco Saltos, quienes trabajaron intensamente en el rescate de los cuerpos y en el tránsito. Las autoridades judiciales trabajan ahora para determinar la mecánica exacta y si hubo otros factores como alcoholemia positiva, lo cual aún no fue informado.