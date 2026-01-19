Pasadas las 13.30 de este lunes, un vehículo cayó al canal de riego a la altura de puente Gallardo, en Fernández Oro, en uno de los ingresos a la ciudad.

Los ocupantes lograron salir con ayuda de los vecinos, quienes los rescataron antes de la llegada de los equipos de emergencia. Aparentemente se trataría de una pareja de un hombre y una mujer de nacionalidad colombiana.

Por el momento se informó que se desconoce por qué razón el auto cayó al canal, aunque se presume que sería por una falla mecánica. Vecinos del sector acudieron de inmediato al lugar y colaboraron para rescatar a los pasajeros.

Según testigos, previo al accidente el auto venía haciendo zig zag. Tras el impacto, el conductor logró salir por sus propios medios nadando, mientras que la acompañante quedó en el agua y debió ser auxiliada.

Hubo amplio despliegue en la zona. Foto gentileza.

En estos momentos, personal de Bomberos se encuentra trabajando en el lugar para asegurar el área, evaluar el estado del vehículo y prevenir nuevos riesgos.

El operativo incluyó tareas de control y prevención mientras se analiza cómo se produjo el siniestro. Afortunadamente ninguno de los heridos debió ser trasladado para atención médica.

Las autoridades investigan las causas del accidente. Se recomienda circular con precaución por la zona del puente ya que el tránsito podría verse parcialmente afectado.