El paisaje siempre es el mismo, desde hace años. En calle Roca, casi Chile, de la localidad de Fernández Oro, una casa desborda de basura. Los vecinos ya no saben qué más hacer y temen lo peor, ya que continuamente el residente de la propiedad quema cables en el patio trasero y en más de una oportunidad los bomberos voluntarios tuvieron que acercarse para contener las llamas.

Según el testimonio de vecinos, los residuos no sólo son acumulados en el frente de la vivienda, también adentro y en el patio. Cartones, botellas, cables y todo tipo de desechos que el residente junta para después venderlo. La acumulación se convirtió en un foco de alimañas, roedores, cucarachas y olores nauseabundos.

“A toda hora quema cables. No podemos salir al patio porque el olor a plástico nos descompone. Hicimos la denuncia en la Municipalidad y no han hecho nada”, expresó una mujer que vive a pocas casas del lugar. La vecina, además, señaló que tienen miedo que la incesante quema de basura se convierta en un incendio, lo que podría ser sumamente peligroso teniendo en cuenta todos los elementos inflamables que hay en el lugar.

Hijo de un conocido exdirigente sindical

Todos coinciden de que se trata de un vecino más del barrio, que vivió en el lugar toda su vida, pero que en los últimos años su salud mental decayó. Se trata de uno de los hijos del fallecido ex Secretario General del Sindicato de la Fruta, Rubén López.

Foto gentileza Inforo

Pese al malestar por la basura acumulada, aclararon que el sujeto no es violento y que les preocupa su salud, pero no saben cómo ayudarlo. “Siempre nos saluda bien, pero se nota que no está bien. A veces nos pide comida”, indicó un vecino.

En este contexto, no faltan quienes se aprovechan de la situación de vulnerabilidad del hombre y aprovechan la basura que se acumula al frente de la vivienda, para arrojar más residuos. Suelen parar camionetas que dejan botellas de plástico o de vidrio en la vereda.

Foto gentileza Inforo

¿Qué dicen los especialistas?

En diálogo con Mejor Informado, la psicóloga Yanela Duimich enfatizó que el comportamiento del acumulador “no se trata de falta de voluntad o de vivir por fuera de lo que uno esperaría, sino que hay un sufrimiento psíquico que se enmascara en esta acumulación”.

La especialista consideró que la clave está en dejar de reducir la situación a un estigma y abordarla desde la salud mental y la psicología comunitaria. “Estos casos recuerdan que la salud mental no es solo una cuestión individual. Es un fenómeno colectivo y requiere políticas públicas, dispositivos comunitarios, miradas que combinen el cuidado, los derechos y el acompañamiento”, aseguró.

El aislamiento es uno de los disparadores más claros precisó la especialista. Explicó que “no es que una persona de un día para el otro no sale a su comunidad. Empieza a encerrarse a poco, quedando fuera de la red. Después aparecen los signos de la precariedad: psíquica, física, habitacional, económica”. A partir de allí, el deterioro del entorno se hace visible, afectando también a los vecinos.



