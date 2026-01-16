Un accidente automovilístico se registró este jueves en el kilómetro 983 de la Ruta Nacional N.º 3, en la zona de chacras, a unos 30 kilómetros de Viedma cuando una camioneta cayó a un canal de riego por causas que aún se tratan de establecer. El siniestro vial ocurrió entre el acceso a San Javier, en un sector de chacras comprendido entre los caminos de las parcelas 14 y 15. Según las primeras informaciones, los dos ocupantes del rodado, que se dirigían desde San Javier hacia Viedma, quedaron sumergidos en el agua hasta que lograron ser rescatados.

Fuentes policiales confirmaron que el accidente se produjo como consecuencia de un derrape, lo que provocó que la camioneta se introdujera en el canal. Debido al impacto, el acompañante del conductor sufrió lesiones graves, mientras que ambos fueron trasladados de inmediato al Hospital Zatti de Viedma para recibir atención médica. Desde el centro de salud confirmaron que los dos hombres están fuera de peligro.

El Cuerpo de Seguridad Vial (CSV), dependiente de la Policía de Río Negro, intervino en el lugar y realizó las primeras actuaciones. Se practicó un test de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado negativo. Posteriormente, se puso en conocimiento del caso al fiscal de turno que inició una investigación para determinar las responsabilidades.

El tramo de la Ruta Nacional N.º 3 donde ocurrió el siniestro es uno de los más transitados del Valle Inferior, especialmente por vehículos que conectan las localidades rurales con la capital provincial.