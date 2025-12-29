Un grave siniestro vial se registró este lunes por la mañana en la ciudad de Rincón de los Sauces, cuando un vehículo protagonizó un vuelco en calle Papa Francisco, entre calles 15 y 16, dejando un saldo de seis personas involucradas, entre ellas una mujer con lesiones de consideración.

El alerta se recibió a las 10:25 horas, a través de un llamado proveniente del hospital local, lo que activó la inmediata intervención de los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces. Al lugar acudieron tres dotaciones.

Al arribar al sitio del accidente, el personal bomberil constató la presencia de efectivos policiales y procedió de inmediato a realizar la evaluación primaria y el triage de las víctimas. La primera atención se centró en la conductora del vehículo, una mujer que presentaba lesiones de consideración, por lo que fue trasladada en ambulancia al hospital, junto a otra víctima femenina con heridas leves.

Mientras se aguardaba el regreso del móvil sanitario, los bomberos continuaron con la evaluación, control e inmovilización de otras dos personas —una mujer y un hombre— que presentaban lesiones leves. Además, personal de Bomberos efectuó el traslado de un varón con heridas de menor gravedad.

Una vez que la ambulancia regresó al lugar, se concretó el traslado de una víctima femenina, quedando todas las personas involucradas debidamente asistidas y fuera de peligro.

Finalizadas las tareas sanitarias, el operativo continuó con las medidas de seguridad en el vehículo siniestrado, incluyendo la desconexión de la batería, la recolección de los materiales utilizados y la normalización del sector, dando por concluido el servicio.