Una preocupante seguidilla de siniestros viales se registró entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en Zapala y sus accesos, dejando como saldo una mujer con lesiones moderadas, varias personas asistidas y daños materiales, sin víctimas fatales.

El hecho más grave ocurrió sobre la Ruta Provincial 46, en el tramo que une Laguna Blanca con Zapala, donde una joven guardaparque que viajaba sola perdió el control de su vehículo luego de que el rodado mordiera la banquina en un sector recientemente repavimentado y de circulación peligrosa. El automóvil terminó volcando y la conductora fue trasladada al hospital de Zapala con traumatismos en el hombro, tórax y tobillo, aunque se encontraba estable y fuera de peligro.

A este episodio se sumaron otros dos vuelcos registrados durante la madrugada del sábado en un tramo cercano a la localidad. El primero se produjo a 29 kilómetros de la ciudad, cuando una mujer de 35 años perdió el control del vehículo y protagonizó un vuelco. Según se informó, no llevaba colocado el cinturón de seguridad, por lo que debió ser derivada al hospital con lesiones de carácter moderado.

El segundo siniestro tuvo lugar en el centro de Zapala, donde una mujer de 45 años fue impactada por otro automóvil. A raíz del choque, su vehículo terminó volcando, aunque, pese a la violencia del impacto, la conductora no sufrió lesiones de gravedad y no fue necesario su traslado de urgencia.

Además, se registró un choque con un equino sobre la calzada a la altura del mayorista Diarco, donde un automóvil colisionó contra un caballo que se encontraba suelto en la ruta. El conductor resultó ileso y solo se reportaron daños materiales.

Todos los episodios fueron atendidos por personal del SIEN Zapala y volvieron a poner en foco la necesidad de extremar las precauciones, respetar las normas de tránsito y utilizar el cinturón de seguridad, especialmente durante la madrugada y en tramos de rutas que presentan condiciones riesgosas de circulación.