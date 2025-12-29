Una noche que terminó en desastre

Un grave vuelco sacudió la tranquilidad del domingo por la noche camino al lago Mari Menuco. Un auto volcó en la rotonda que conecta las rutas provinciales 51 y 67, y tres personas resultaron heridas. El impacto fue tal que el vehículo terminó fuera de la calzada, generando momentos de tensión y angustia entre quienes circulaban por la zona.

El siniestro se registró cerca de las 23 y obligó a un rápido despliegue de los servicios de emergencia.

Tres personas hospitalizadas

En el vehículo viajaban un hombre de 55 años y dos jóvenes de 22 y 29 años, todos con domicilio en Barda del Medio. Tras el vuelco, los tres ocupantes sufrieron lesiones y debieron ser asistidos en el lugar.

Posteriormente fueron trasladados en ambulancia al Hospital Natalio Burd de Centenario, donde quedaron en observación para evaluar la gravedad de las heridas.

Un punto crítico, sin iluminación

El vuelco ocurrió en una rotonda estratégica y muy transitada, especialmente los fines de semana. Se trata de un sector que continúa sin iluminación desde la inauguración de la multitrocha, una situación que vuelve a quedar en el centro de las críticas cada vez que ocurre un siniestro.

La falta de luz, sumada a maniobras imprudentes al volante, conforma un escenario de alto riesgo que preocupa a quienes utilizan este acceso al lago Mari Menuco.

Amplio operativo de emergencia

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de Centenario, personal de salud del hospital local y efectivos policiales de la Comisaría 49 y de Tránsito Villa Obrera. El operativo se concentró en asistir a los heridos y asegurar la zona para evitar nuevos accidentes.

Las circunstancias del vuelco son materia de investigación.