Fueron imputados los dos sujetos que provocaron la muerte de Santiago Exequiel Flores en un depósito del barrio Belén, de la ciudad de Neuquén. Ambos quedaron detenidos para que no obstaculicen la investigación. La víctima recibió por lo menos tres disparos que le provocaron la muerte, según indicó la autopsia.
En una audiencia de formulación de cargos realizada este miércoles, la fiscal del caso Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry acusaron a J.A.M. y A.A.M. por el homicidio de Flores y pidieron que permanezcan detenidos en prisión preventiva.
De acuerdo a la teoría del caso de la fiscalía, el hecho fue cometido el 14 de diciembre pasado, entre las 3:34 y las 3:47, en el interior de un depósito de bebidas. La víctima había ingresado al predio tras trepar un cerco perimetral y, minutos después, arribaron varias personas, entre ellas los imputados, que actuaron de forma conjunta y coordinada, con una clara división de tareas entre quienes ingresaron al lugar y quienes permanecieron en el exterior.
Dentro del depósito, y mientras se controlaba el acceso para evitar la intervención de terceros, Flores fue asesinado con un arma de fuego. La víctima fue atacada a los tiros y recibió, de acuerdo al informe de autopsia, al menos tres impactos que le provocaron la muerte en el lugar, como consecuencia de una hemorragia interna.
Luego de cometido el homicidio, los imputados junto a las otras personas realizaron maniobras para ocultar elementos vinculados al hecho y desviar la atención policial. Al momento de intervenir allí, el personal policial encontró a J.A.M en el interior del depósito junto al cuerpo sin vida de Flores, mientras que A.A.M se presentó en la Comisaría 18 horas después, acompañado por sus abogados defensores.
El delito que Inaudi y Jarry le atribuyeron a los dos imputados es homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de coautores.
Durante la audiencia, las funcionarias de la Fiscalía de Homicidios requirieron que J.A.M y A.A.M permanezcan detenidos en prisión preventiva por cuatro meses. Argumentaron que existe peligro de entorpecimiento de la investigación y además, que hay riesgo de fuga por no sometimiento al proceso penal.
El abogado particular que intervino como querellante en representación de la familia de la víctima, adhirió a la imputación y las medidas de coerción requeridas por la fiscalía.
El juez de garantías Lucas Yancarelli, que estuvo a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos de acuerdo a lo requerido por las partes acusadoras. Además, el magistrado hizo lugar a las medidas solicitadas y fijó prisión preventiva para ambos acusados por cuatro meses, el mismo plazo que otorgó para concluir la investigación.