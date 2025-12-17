Fueron imputados los dos sujetos que provocaron la muerte de Santiago Exequiel Flores en un depósito del barrio Belén, de la ciudad de Neuquén. Ambos quedaron detenidos para que no obstaculicen la investigación. La víctima recibió por lo menos tres disparos que le provocaron la muerte, según indicó la autopsia.

En una audiencia de formulación de cargos realizada este miércoles, la fiscal del caso Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry acusaron a J.A.M. y A.A.M. por el homicidio de Flores y pidieron que permanezcan detenidos en prisión preventiva.

De acuerdo a la teoría del caso de la fiscalía, el hecho fue cometido el 14 de diciembre pasado, entre las 3:34 y las 3:47, en el interior de un depósito de bebidas. La víctima había ingresado al predio tras trepar un cerco perimetral y, minutos después, arribaron varias personas, entre ellas los imputados, que actuaron de forma conjunta y coordinada, con una clara división de tareas entre quienes ingresaron al lugar y quienes permanecieron en el exterior.