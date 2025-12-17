La causa que investiga a la financiera Sur Finanzas, vinculada al entorno del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, entra en una etapa decisiva. Los tres detenidos solicitaron ampliar sus indagatorias y este miércoles se sentarán ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y la fiscal Cecilia Incardona, mientras la Justicia continúa el análisis de documentación, teléfonos celulares y material secuestrado durante los allanamientos.

Los imputados son Micaela Sánchez, tesorera de la financiera; Ariel Vallejo, chofer; y una tercera mujer que los acompañaba al momento del primer operativo. Las declaraciones se dan en paralelo a una exhaustiva pericia sobre los dispositivos electrónicos y papeles incautados, considerados piezas centrales para reconstruir el circuito bajo sospecha.

Sánchez fue detenida el jueves pasado en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera, cuando retiraba cajas con documentación y teléfonos. En ese procedimiento, efectivos de la Policía Federal encontraron cinco celulares ocultos debajo de un asiento de una camioneta Toyota SW4, un hallazgo que encendió las alarmas de los investigadores.

Como parte de las medidas para profundizar la pesquisa patrimonial, el juez Armella ordenó además la apertura de cajas de seguridad de Sur Finanzas en distintas entidades bancarias. La intención es seguir el rastro del dinero y determinar el alcance de las maniobras investigadas.

En ese contexto, trascendió que la fiscal Incardona le ofreció a Sánchez la posibilidad de incorporarse al régimen del arrepentido, una alternativa que podría cambiar el rumbo del expediente si se concreta. Las otras dos detenciones se produjeron horas después del primer allanamiento, una vez confirmado que ambos acompañaban a la tesorera durante el traslado del material secuestrado.

La investigación se inscribe en una serie de allanamientos realizados durante tres días consecutivos en oficinas de Sur Finanzas, clubes y dependencias vinculadas a la AFA. Con la indagatoria ampliada y nuevas medidas en análisis, en Tribunales no descartan más avances en las próximas horas, mientras se define la situación procesal de los imputados y el impacto final de una causa que ya sacude al fútbol argentino.