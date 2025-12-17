La localidad de San Martín de los Andes atraviesa momentos de tristeza y bronca tras enterarse de la muerte de Pluto, el querido perro comunitario que vivía en la Plaza de la ciudad.

La Asociación Protectora de Animales de San Martín de los Andes denunció públicamente la muerte del perro, reconocido en el centro de la ciudad ya que vivía en esas calles. El mismo habría sufrido un episodio de maltrato animal durante el fin de semana, cuando se realizó el Trabun en la localidad.

Según informó la Asociación a través de sus redes sociales, el animal fue encontrado con lesiones severas que finalmente le provocaron la muerte. Pluto era un perro que acompañaba habitualmente a Luis, trabajador del Museo de Parques Nacionales, y formaba parte de los artesanos, ya que se ubicaba por allí con los feriantes y vecinos.

Pluto fue recordado como un perro dócil y sociable, por lo cual la noticia ha causado dolor en la comunidad. La denuncia de vecinos y la protectora dice que el hecho ocurrió en un contexto de gran concurrencia de personas, cuando se desarrollaba un evento en el centro. Describieron a los agresores como personas "carentes de buen corazón y seguramente con mucho comportamiento violento."

El daño provocado al animal, cuando no había policía ni controles cerca, le causó tanto daño que poco después murió. La noticia fue sorprendente e indignante para los artesanos y vecinos, quienes lo veían todos los días.

"Pluto era un perrazo con mucho para dar y acompañar. Fiel a su amigo Luis el placero. Amaba jugar con esa pelotita que los unía en un juego de puro amor y agradecimiento. Momentos inolvidables. Pluto se sentía querido y sentía que le importaba a alguien. Por eso le entregó su corazón", manifestaron las proteccionistas.

Ante la gravedad del hecho y suponiendo que alguien lo atacó sin piedad ni razón, solo para lastimarlo, la Asociación confirmó que ya se ha radicado la denuncia correspondiente para que la Justicia investigue y dé con los responsables de este acto de crueldad animal. El maltrato animal es un delito penado por la Ley 14.346.

Con mucho dolor, las proteccionistas manifestaron que este lamentable episodio les demuestra que "las campañas no alcanzan para advertir y pedir que no maltraten a los animales". El hecho ha provocado un fuerte repudio y los vecinos esperan que se haga justicia, mientras despiden al amigo de la comunidad.