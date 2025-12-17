El presidente Javier Milei cerrará el año este miércoles con una nueva aparición en el streaming Carajo, donde será entrevistado en el programa La Misa, conducido por el influencer libertario Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”. La emisión está prevista para las 19 y se extenderá durante varias horas.

Es por esto que la agrupación juvenil Las Fuerzas del Cielo convocó a la militancia a concentrarse en las inmediaciones del canal, ubicado en José Cabrera 5567, en el barrio porteño de Palermo Soho, con el objetivo de recibir y escoltar al mandatario a su ingreso al estudio.

La presencia de Milei en el ciclo representa un nuevo gesto hacia el sector de la administración libertaria que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, quien forma parte del denominado “Triángulo de Hierro” junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Tras el triunfo en las elecciones de medio término, el Presidente busca mantener el equilibrio interno entre esos espacios de poder.

A través de redes sociales, los distintos sectores nucleados en la organización bordó difundieron la convocatoria, invitando a jóvenes simpatizantes a participar del recibimiento al jefe de Estado en lo que consideran un cierre político y comunicacional del año.

La actividad se da en el marco de una semana clave para el Gobierno nacional, marcada por el inicio del debate de la reforma laboral y el Presupuesto 2026 en el Congreso, iniciativas con las que el Poder Ejecutivo busca alcanzar sus primeros triunfos legislativos en la segunda mitad de la gestión.