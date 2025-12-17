Personal de la Comisaría 1° de Viedma detuvo durante este martes a un hombre que intentó agredir a su expareja en inmediaciones de un supermercado ubicado sobre la calle Periodistas Argentinos, en la zona céntrica. El sujeto incumplió medidas cautelares vigentes y quedó imputado por resistencia a la autoridad y desobediencia judicial.

El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un individuo con actitud violenta. De manera inmediata, efectivos del área de prevención acudieron al lugar y lograron sujetar al hombre, quien se encontraba fuera del local comercial con los ánimos alterados y oponiendo resistencia al accionar policial. Ante esta situación, se procedió a su traslado a la dependencia policial y, en paralelo, se resguardó la integridad física de la joven víctima del hecho.

Medidas restrictivas vigentes

Tras realizar las averiguaciones correspondientes, se constató que el hombre poseía medidas restrictivas dictadas por el Juzgado de Familia N°1 de Viedma, las cuales prohibían el acercamiento a su expareja. La violación de estas disposiciones motivó la intervención judicial inmediata.

El Fiscal de turno dispuso que el individuo quede aprehendido por los delitos de resistencia a la autoridad y desobediencia judicial, impartiendo además otras directivas relacionadas con el caso. Se tuvo en cuenta que el hombre contaba con seguimiento mediante GPS geolocalizador por parte de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME), organismo encargado de supervisar el cumplimiento de medidas cautelares en la provincia.

La Policía de Río Negro destacó la importancia de la respuesta rápida ante situaciones de violencia de género y el rol de los sistemas de monitoreo como UADME, que permiten verificar el cumplimiento de las disposiciones judiciales y actuar de manera inmediata frente a incumplimientos.