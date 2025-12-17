A pocos días de cerrar un año adverso, River está cerca de concretar la llegada de Gianluca Prestianni como primer refuerzo para 2026. El Millonario envió una propuesta mejorada para lograr el préstamo con opción de compra del joven extremo de 19 años que juega en Benfica y hay optimismo en el para que la misma sea aceptada y el surgido en Vélez vista la camiseta riverplatense la temporada que viene.

Desde la asunción de Stéfano Di Carlo como presidente, River apuesta a negociaciones con préstamos que incluyan opción u obligación de compra. En este caso, la oferta inicial fue de 800.000 dólares por un año de cesión y una opción de compra de 4 millones por el 50% del pase, algo que Benfica rechazó. Fue entonces que, tras enviar un emisario a Lisboa para acercar posiciones, más el deseo de Prestianni de volver a Argentina, su llegada está más cerca.

En principio Benfica pretendía una venta definitiva o un préstamo a un equipo europeo, pero el jugador ve en la llegada a River una buena chance de ganar continuidad tras dos años en las Águilas donde no logró consolidarse en el primer equipo. Prestianni acumula 16 partidos esta temporada, con dos goles y dos asistencias, aunque apenas fue titular en dos encuentros bajo la dirección técnica de José Mourinho. El volante ofensivo despertó nuevamente el interés luego de su rendimiento en el Mundial Sub-20 de Chile con Argentina, donde fue clave para que la albiceleste llegue a la final.

Prestianni tuvo una buena participación con Argentina Sub-20 en el Mundial de Chile.

De esta manera, tanto en River como en el entorno del jugador esperan la respuesta de los portugueses y que el desenlace de la negociación se dé en los próximos días. Marcelo Gallardo espera contar con el extremo para la pretemporada, y en Núñez mantienen la ilusión de cerrar la incorporación antes de fin de mes.