La Policía de Río Negro secuestró en Choele Choel un Volkswagen Gol que había sido robado en Cipolletti hace una semana. El hallazgo se produjo en pleno mediodía del domingo, cuando efectivos de la Comisaría 8° detectaron el vehículo estacionado con una de sus puertas entreabierta, lo que despertó inmediata sospecha.

Desde ese instante, la escena se volvió inquietante. El auto permanecía sobre la calle Alfonsina Storni, casi esquina Moreno, como si hubiese sido abandonado a propósito. Los uniformados descendieron del móvil y comenzaron a indagar entre los vecinos, quienes sorprendidos aseguraron no saber de quién era el vehículo ni desde cuándo estaba allí. La incertidumbre crecía y el misterio se instalaba en el barrio.

Acto seguido, la consulta al sistema de dominio despejó cualquier duda: el Gol tenía un pedido de secuestro vigente por robo, denunciado el 1 de febrero en la Comisaría 4° de Cipolletti. La confirmación encendió las alarmas y transformó lo que parecía una simple prevención en un operativo de alto impacto.

Con la intervención de las fiscalías de Choele Choel y Cipolletti, se dispusieron las actuaciones correspondientes para asegurar el secuestro del rodado y garantizar su posterior restitución a los dueños. Además, se ordenaron medidas periciales para intentar reconstruir cómo y por qué el vehículo terminó en esa esquina silenciosa, lejos de la ciudad donde había sido sustraído.