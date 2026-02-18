Un hombre que cometió al menos tres hechos de suma violencia, armado, en uno de los cuales resultó seriamente herida una policía, fue imputado y se le pidió la prisión preventiva por tres meses; pero la solicitud de la fiscalía no fue admitida por el juez, Raúl Aufranc, quien ordenó que el acusado se recluyera en la casa de la abuela, con “controles diarios” encomendados a la Comisaría 21 de la capital neuquina.

El hombre, de quien, como es estilo en la Justicia, no se informó la identidad, cometió el primero de los delitos imputados una noche, a eso de las 21,30, cuando disparó contra otra persona que estaba cargando combustible en la estación de servicio ubicada en Moritán y Avenida del Trabajador, en la capital neuquina.

El pistolero siguió disparando contra su víctima, ya en fuga, tanto mientras conducía su vehículo, como después, cuando llegó a su casa. Actuó la policía, y el agresor fue detenido. Estaba armado con una pistola calibre 9 mm y un revólver calibre 22.

El segundo caso en donde aparece quien ahora está alojado con su abuela, ocurrió cerca de la medianoche, cuando policías que estaban patrullando fueron alertados respecto de una persona que exhibía un arma desde un vehículo.

Cuando el sujeto -el mismo que había atacado a otro en la estación de servicio- fue controlado, intentó extraer un arma calibre 38 de la guantera del vehículo.

Y hay más: el mismo sujeto, en otra ocasión, fue observado circulando en una moto sin patente, y, cuando vio a la policía, se fugó. La policía lo alcanzó cuando intentaba ingresar a una vivienda. Allí, el violento se resistió, y arrojó una reja metálica contra los policías. Le provocó así lesiones graves a una efectiva policial, “quien debió ser asistida y quedó con incapacidad laboral por más de 30 días”, según se informó oficialmente.

También entonces estaba armado: se secuestró una mochila que contenía una pistola con cartuchos.

La fiscal Valeria Panozzo, al considerar estos hechos comprobados, entendió que era necesaria una prisión preventiva de tres meses. El juez interviniente, Raúl Aufranc, “rechazó el pedido de prisión preventiva y, en su lugar, dispuso la detención domiciliaria del imputado en la vivienda de su abuela, con controles diarios a cargo de la comisaría 21, por el plazo de tres meses”, se informó este miércoles desde la fiscalía.