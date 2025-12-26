Un hombre de 43 años terminó con una puñalada en las costillas tras un violento disturbio ocurrido la tarde de Navidad en el popular Balneario El 30 de Cipolletti. La Policía detuvo a un joven de 22 años casado por el hecho, a quien la gente quería linchar.

El conflicto se originó porque el detenido vendió un frasco de flores de marihuana por diez mil pesos, pero nunca lo entregó. En medio de consumo de alcohol y estupefacientes, la discusión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento con arma blanca, botellas y palos, dejando a cientos de familias que disfrutaban la jornada festiva en medio de un clima de tensión.

Eran cerca de las 17 cuando el personal de la Subcomisaría 68° del Distrito Vecinal Norte fueron convocados por el 911 RN Emergencias. Los testimonios recogidos en el lugar, todo comenzó cuando dos hombres reclamaron al vendedor la entrega del frasco de cannabis que habían pagado.

El transa, lejos de cumplir, intentó escapar tomando una bicicleta que no era suya. Esa maniobra encendió la bronca de los compradores, que lo persiguieron y lo atraparon en el sector de baños del balneario. Allí, la violencia se desató sin freno.

En medio del tumulto, un hombre de 43 años recibió una puñalada en la zona de las costillas del lado derecho. Aunque su vida no corre peligro, la escena fue impactante: gritos, corridas y personas armadas con botellas y palos, todo en un espacio público donde familias compartían la tarde de Navidad.

El herido quedó tendido mientras otros intentaban contenerlo, en un contexto marcado por el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias.

El Balneario El 30, habitualmente elegido por vecinos del.sevtor norte de Cipolletti y Fernández Oro para pasar el día, se transformó en un escenario de violencia inesperada. La discusión por un frasco de marihuana terminó en un intento de ajusticiamiento, con decenas de personas rodeando al joven acusado de estafa. La tensión fue tal que muchos de los presentes abandonaron el lugar, temiendo que la pelea se extendiera.