La tarde de Navidad se vio empañada por un grave episodio de violencia en la Toma 2 de Enero de Viedma, donde una pelea entre vecinos terminó con tres hombres heridos de arma blanca, uno de ellos en estado delicado, y la detención de uno de los involucrados.

El violento enfrentamiento ocurrió este jueves alrededor de las 18 horas, cuando un llamado al 911 alertó a la Policía sobre una riña en la manzana 15 del asentamiento. Al llegar, los efectivos se encontraron con una escena de extrema tensión, con varias personas involucradas en una confrontación que había escalado rápidamente.

Producto de la pelea, tres sujetos presentaban heridas cortantes. Uno de ellos sufrió lesiones graves en el cuello, pulmón y corazón, por lo que fue trasladado de urgencia por personal policial al hospital Artémides Zatti, donde quedó internado bajo observación médica.

En el lugar, la Policía procedió a la aprehensión de uno de los participantes, quien quedó a disposición de la fiscalía de turno. Otro de los heridos recibió atención primaria en el sitio, mientras que el tercer involucrado fue asistido sin necesidad de traslado inmediato.

Debido al clima de hostilidad y al número de personas presentes, fue necesario reforzar el operativo con móviles de distintas dependencias para restablecer el orden y preservar la escena. Asimismo, los investigadores avanzaron en la toma de testimonios para reconstruir la mecánica del hecho y determinar responsabilidades. La situación generó inquietud entre los residentes de la Toma 2 de Enero que reclamaron mayor presencia policial.