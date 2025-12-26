En una charla relajada, Alberto Weretilneck sacudió el tablero político rionegrino con definiciones que no pasaron desapercibidas: no descartó un acercamiento al gobierno de Javier Milei, bajó el tono del conflicto con su vice Pedro Pesatti y lanzó durísimas críticas contra los senadores nacionales por Río Negro, a quienes acusó de responder con obediencia partidaria antes que defender los intereses de la provincia.

El gobernador habló sin rodeos y en confianza con un ex funcionario de su primer gobierno, el periodista de San Antonio Oeste José María Clemant. Dejó en claro que, en el nuevo escenario nacional, Río Negro no puede darse el lujo de tener representantes cerrados, ideologizados y más preocupados por su partido que por la gente.

En ese contexto, Weretilneck puso sobre la mesa una preocupación que atraviesa el.oficialismo provincial: la pérdida de peso político de la provincia en el Congreso tras la derrota electoral del 26 de octubre.

En primer lugar, el mandatario no cerró la puerta a un entendimiento con el presidente Javier Milei. Lejos del grito y la confrontación permanente, sostuvo que la relación con el Gobierno nacional es “correcta” y que su prioridad es gestionar.

Dicho de otro modo, Weretilneck dejó en claro que no se enamora de las peleas estériles y que, si hay que sentarse a dialogar para defender obras, recursos y desarrollo para Río Negro, lo va a hacer.

En segundo término, el gobernador bajó varios cambios en la interna con Pedro Pesatti. Pese a las últimas declaraciones del vicegobernador, que asegura que lo dejaron afuera de Juntos. Weretilneck habló de diferencias normales.desatadas por una candidatura. Y que la falta de diálogo se debe a cuestión de agendas cargadas.

No hubo pases de factura ni declaraciones incendiarias. Al contrario, el mensaje fue claro: en tiempos difíciles, la gestión está por encima de los egos.

La derrota del 26O

Al consultarle sobre qué le dolió más que Juntos pierda representación en el Congreso o que dos personas de su riñón, como Facundo López y Andrea Confini no hayan llegado al Senado, el gobernador fue contundente con la respuesta.

“Me duele la calidad de los senadores que nos van a representar”, disparó, dejando al descubierto una crítica profunda al perfil de los legisladores Martín Soria y Ana Marks por el peronismo y Enzo Fullone por LLA. Según Weretilneck, hoy la provincia queda atrapada entre posiciones rígidas, discursos cerrados y una obediencia partidaria que no contempla las necesidades reales de los rionegrinos.

"Los peronistas se oponen a todo y los libertarios responden a Karina Milei", esas posturas extremas terminan debilitando la capacidad de negociación de la provincia ante Nación.

Para el gobernador, cuando un senador va a Buenos Aires solo a levantar la mano según lo que ordena su espacio político, Río Negro pierde voz, pierde peso y pierde oportunidades.

En ese marco, Weretilneck planteó una discusión de fondo: representar una provincia no es militar una consigna, es defender obras, recursos, empleo y desarrollo. Y ahí es donde, según su mirada, hoy hay un serio déficit.

Finalmente, el mensaje del gobernador fue tan político como humano. Habló de dolor, de decepción y de responsabilidad. De la necesidad de madurar la dirigencia y entender que los tiempos que vienen exigen menos gritos y más gestión. Porque, mientras algunos siguen discutiendo desde la trinchera partidaria, Río Negro necesita representantes que peleen por la provincia, no por el aplauso de su propio espacio.