Un violento episodio se registró este miércoles durante la tarde en plena zona céntrica de Bariloche, cuando un menor de 17 años robó un vehículo perteneciente a un efectivo de la Policía de Río Negro y desató una persecución que generó momentos de extrema tensión entre vecinos y transeúntes.

El hecho ocurrió sobre la calle Vicealmirante O’Connor, entre Ruiz Moreno y Elordi, cuando el adolescente abordó a la pareja propietaria del rodado y, mediante la intimidación con un arma, que luego se constató era de juguete, obligó a la mujer a descender y se dio a la fuga en el automóvil.

El vehículo sustraído, un Renault Clio, pertenece a un oficial de la Policía de Río Negro. Durante la huida, el agresor circuló a gran velocidad por distintas calles del centro, lo que motivó un rápido despliegue policial. La persecución culminó en la intersección de Mascardi y Elordi, donde el rodado fue interceptado. En ese momento, la esposa del propietario fue arrojada del auto, aunque afortunadamente no sufrió lesiones y se encuentra fuera de peligro.

El sospechoso fue demorado en el lugar, mientras que su cómplice logró escapar, aunque ya se encuentra identificado. Personal de la Policía Científica secuestró la réplica utilizada para amedrentar a la víctima y otras evidencias que serán incorporadas al expediente.

La réplica de arma utilizada para intimidar a la víctima fue secuestrada por la Policía Científica

Desde la Policía confirmaron que el arma utilizada era una réplica, pero fue suficiente para intimidar y concretar el delito. El hecho generó conmoción en la zona, no solo por la violencia del episodio, sino también por la edad del involucrado y las circunstancias del robo. Intervino personal policial y se dio aviso a las autoridades judiciales correspondientes para el abordaje del caso en el fuero de menores.