Este miércoles por la mañana se registró un fuerte choque por un colectivo de transporte urbano de Bariloche que comenzó a desplazarse sin conductor y terminó impactando contra un micro turístico proveniente de Chile, luego de realizar un desvío y colisionar contra un contenedor.

El accidente fue en la Terminal de Ómnibus de la localidad, cuando el vehículo se habría desplazado solo ya que aparentemente presentaba una falla mecánica.

Desde la Policía confirmaron que no hubo personas lesionadas ya que el micro de larga distancia se encontraba sin pasajeros y no había circulación intensa en ese momento. Trabajadores del lugar señalaron que el golpe fue fuerte y que terminó rompiendo la parte trasera del otro colectivo chileno, dejando daños materiales en ambos rodados.

Horas después el trabajador de Mi Bus agregó que el colectivo que le habían asignado tenía un problema mecánico y que, para hacerlo funcionar, tuvo que purgar el sistema de combustible.

Relató que cuando logró ponerlo en marcha, el vehículo empezó a circular por la pendiente hasta que impactó contra el contenedor de residuos que lo desvió de su trayecto y luego chocó la parte trasera del colectivo del colectivo chileno.

El accidente ocurrió cuando el trabajador chileno estaba sentado en el puesto de conducción, aguardando a sus pasajeros. Este manifestó su preocupación porque no podrá regresar al país por el estado de la unidad, que sufrió daños importantes en la parte trasera. Por esto primero deberá encargarse del arreglo, perdiendo así clientes en plena temporada.