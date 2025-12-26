La investigación por el hallazgo de una persona sin vida avanzó este viernes desde las 15:30 con nuevas diligencias en el lugar. Personal policial profundizó las actuaciones poniendo el foco en los resultados preliminares de Criminalística y del médico legista, que descartaron lesiones y detectaron la presencia de droga.

Sin lesiones ni signos de terceros

Según el informe del médico legista, el cuerpo corresponde a una mujer de 41 años y, tras el examen externo, no se observaron lesiones visibles.

En la misma línea, personal de Criminalística no constató signos de intervención de terceros dentro del vehículo, lo que refuerza, por el momento, la ausencia de indicios de violencia en la escena.

Droga hallada en el interior del rodado

Durante la inspección, se detectó una sustancia de color blanca, motivo por el cual intervino personal de Antinarcóticos. El test orientativo arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, un dato central incorporado a la causa.

Contexto del hallazgo

Del relevamiento vecinal, surge que la camioneta estaba estacionada sobre calle María Bustos de Soria, en el sector Margen Norte, desde hacía aproximadamente dos semanas. Además, se realizaron entrevistas videofilmadas a los primeros efectivos que llegaron al lugar y un análisis de cámaras de seguridad de la zona.

Autopsia y situación procesal

El cuerpo fue trasladado por la Unidad de Traslado Forense para la realización de la autopsia, instancia que permitirá determinar con precisión la causa y la data de la muerte. Según la información brindada por la Policía, la fecha y el horario de esa diligencia serán confirmados oficialmente.

En tanto, la persona demorada continuará en esa condición hasta la finalización de la autopsia, informaron fuentes policiales.

Autoridades intervinientes

La causa es llevada adelante por el grupo a cargo del subcomisario Nelson Báez.

La información fue brindada por el Crio. Inspector Juan Carlos Barroso, jefe del Departamento de Seguridad Personal.