En el barrio Cumelén de la ciudad de Neuquén se viven momentos de tensión y angustia, en medio de un fuerte operativo policial y judicial por la muerte de una mujer. Según información extraoficial, hay un hombre detenido, y trascendió que se trataría de la pareja, quien habría realizado el llamado telefónico a la Policía.

El hecho fue en un sector del barrio del centro oeste neuquino, en la calle María Bustos de Soria, entre Pringles y Peñaloza, cerca de la plaza Pehuén Mapu. Allí la Policía y el Ministerio Público Fiscal cercó la zona y llevan adelante pericias y levantamiento de pruebas.

La plaza Pehuén Mapu se encuentra completamente cercada y vallada, mientras la Policía levanta evidencias. Foto: Facundo Rocha

El cuerpo de la mujer fue hallado en el interior de una camioneta Renault Kangoo de color gris, por lo que la Policía y la brigada de Investigaciones centró sus actividades en el rodado. El vidrio del acompañante se encontraba roto.

Policía y Fiscalía manejan la situación con gran hermetismo y trabajan desde temprano, cerca de las 8 de este viernes. La principal hipótesis por el momento, es que se trataría de un femicidio.

En el lugar trabaja Criminalística. Foto: Facundo Rocha

Según relató una vecina, en el interior del vehículo estaría la presunta víctima, y su pareja, quien fue señalado como autor del hecho, estaba en uno de los móviles policiales. Toda la cuadra permanece cerrada y vallada para resguardar la evidencia.

Vecinos de la cuadra aseguran que la mujer vivía junto a su pareja en el interior de esta camioneta, y que a menudo veían movimientos raros. Inclusive, dicen que los veían dormir durante el día en el vehículo.

NOTICIA EN DESARROLLO