La madrugada se convirtió en una pesadilla de fuego y muerte para General Roca. Cuatro personas murieron este lunes tras un brutal siniestro vial ocurrido sobre la autovía José Gervasio Artigas, en Entre Ríos, cuando el auto en el que viajaban volcó, se incendió y quedó reducido a chatarra. En el mismo hecho, una mujer sobrevivió con quemaduras gravísimas y lucha por su vida, mientras la Justicia entrerriana investiga qué desató la tragedia y mantiene en reserva las identidades.

Todo ocurrió cerca de la 1 de la madrugada, en un tramo urbano de la autovía, a la altura de 25 de Mayo y la Colectora, en la ciudad de Chajarí. Por razones que todavía no fueron esclarecidas, un Volkswagen Suran en el que se trasladaban cinco personas perdió el control, volcó violentamente y terminó apoyado contra el guardarraíl, dando inicio a una secuencia fatal.

Segundos después del impacto, el vehículo comenzó a arder. El fuego avanzó sin dar tregua y convirtió el habitáculo en una trampa mortal. Cuando los Bomberos Voluntarios lograron sofocar las llamas, el panorama era desolador: cuatro cuerpos calcinados permanecían en el interior del rodado, confirmando que no hubo margen para escapar.

Sin embargo, en medio del caos, una mujer consiguió salir con vida. Fue trasladada de urgencia al hospital de Chajarí, donde ingresó con quemaduras de extrema gravedad y requirió asistencia respiratoria inmediata. Debido a la complejidad de su estado, horas más tarde fue derivada a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Paraná, donde permanece internada en estado crítico.

Mientras tanto, en el lugar trabajó el fiscal en turno, quien ordenó las primeras diligencias judiciales y el resguardo de la escena. Las pericias apuntan ahora a reconstruir la mecánica exacta del siniestro, para determinar si hubo una falla humana, un desperfecto mecánico o algún otro factor que explique el vuelco y el incendio.

Aunque aún no se dieron a conocer las identidades de las víctimas, se supo que el vehículo estaba radicado en General Roca, al igual que todas las personas involucradas.

Finalmente, se confirmó que durante este mediodía se realizarán las autopsias, en el marco de una investigación que sigue en curso. Una tragedia devastadora, marcada por el fuego y la madrugada, que dejó cuatro muertes, una sobreviviente grave y muchas preguntas sin respuesta.