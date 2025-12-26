María Florencia Rodríguez, de 35 años, murió el viernes 26 de diciembre luego de permanecer internada desde el domingo 21 en el Hospital Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén. La mujer había sido baleada en la cabeza por su ex pareja, Fernando Gabriel Gómez, de 57 años, en una vivienda del barrio Del Alto de Centenario.

El ataque ocurrió en una casilla ubicada sobre la calle Agrimensor Hugo Arraga, a metros de Formosa. Tras dispararle, el agresor se quitó la vida de un tiro en la sien.

Investigación judicial y autopsia

Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó la realización de la autopsia al cuerpo de la víctima. En paralelo, el domicilio donde ocurrió el hecho permanece con consigna policial, ya que uno de los proyectiles aún no pudo ser hallado.

Según se informó, se efectuaron tres disparos con un arma calibre 9 milímetros, que fue encontrada junto al cuerpo de Gómez.

Activación del botón antipánico

El domingo 21 de diciembre, alrededor de las 13, Rodríguez activó el botón antipánico por la presencia de su ex pareja en la vivienda. Personal policial acudió al lugar, pero el hombre ya se había retirado en un vehículo y no se constataron agresiones físicas.

Segundo llamado y desenlace fatal

Dos horas y media después, la mujer volvió a activar el dispositivo. Un móvil de la Comisaría Quinta arribó al lugar en cuatro minutos. En ese momento, Gómez se encontraba dentro de la vivienda y bloqueaba la puerta.

Hubo un breve intercambio verbal y amenazas. Cuando los efectivos intentaban ingresar, el hombre le disparó a Rodríguez en la cabeza y luego se suicidó.

Antecedentes y denuncias previas

Se conoció que el 12 de diciembre la mujer había recibido un dispositivo electrónico por una denuncia de violencia de género contra Gómez.

Además, en redes sociales familiares del agresor realizaron acusaciones por un presunto robo ocurrido horas antes en una vivienda de Vista Alegre, señalando a la mujer y a otro hombre como supuestos autores. Estos hechos no guardan relación con la causa principal y forman parte de publicaciones extraoficiales.

Un caso bajo protocolo de violencia de género

El hecho es investigado como femicidio seguido de suicidio y se encuentra bajo los protocolos correspondientes a casos de violencia de género, con intervención policial, judicial y sanitaria.