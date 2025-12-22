Un episodio que estremeció a toda la ciudad

Un intento de homicidio seguido de suicidio generó una profunda conmoción este domingo en Centenario. Un hombre le disparó a su expareja dentro de una casa y luego se quitó la vida, en un hecho que activó un amplio operativo policial, sanitario y judicial.

El episodio se registró en una vivienda ubicada en la intersección de Formosa y Agrimensor Arriaga, en el sector conocido como Toma Familias Unidas. La intervención policial se produjo luego de que la mujer activara el Botón de Alerta Personal (B.A.P.), el sistema de auxilio destinado a personas en situación de riesgo por violencia de género.

Disparos antes de que llegara la Policía

Tras recibir la señal de alerta, móviles policiales se dirigieron de inmediato al lugar, y escucharon detonaciones de arma de fuego provenientes del interior de la vivienda.

"El personal acudió al domicilio y, cuando intentaron dialogar, se escuchó la detonación. Rompieron la puerta, que estaba trabada por el agresor, quien habría ingresado por la fuerza al lugar", describió el comisario inspector, Juan Barroso.

Al ingresar, los efectivos encontraron a una mujer con una herida grave de bala y a un hombre sin signos vitales. La escena fue preservada para el trabajo de Criminalística y de la fiscalía interviniente, mientras se solicitaba una ambulancia de urgencia.

La mujer fue trasladada en estado crítico

La víctima fue derivada de inmediato desde Centenario al hospital Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Según el parte médico, ingresó con una herida de arma de fuego en la cabeza, fue trasladada al área de Shock y sometida a una intervención quirúrgica de urgencia. Permanece internada bajo estricta observación, con pronóstico reservado.

En diálogo con AM550, el comisario inspector Juan Barroso confirmó que el estado de salud de la mujer "es reservado", luego de que se le practicaran "dos intervenciones".

"Está en terapia intensiva, luchando por su vida. Está muy complicado el cuadro de ella", resumió.

Según precisó, fue un disparo a corta distancia con un arma calibre 9 milímetros que secuestraron en el lugar.

Quiénes son la víctima y el agresor

Fuentes oficiales confirmaron que la mujer herida fue identificada como Mónica María Florencia Rodríguez, de 35 años. El hombre que efectuó el disparo y luego se suicidó fue identificado como Fernando Gabriel Gómez, su expareja, quien tenía 57 años.

El fallecimiento del agresor fue constatado en el lugar por personal de emergencias, y posteriormente se realizaron las pericias correspondientes.

El antecedente del alerta activado horas antes

Desde el Ministerio de Seguridad se informó que la mujer era usuaria activa del Botón de Alerta Personal, dispositivo que le había sido entregado el pasado 12 de diciembre.

Las autoridades confirmaron además que, durante la misma jornada del domingo, Rodríguez había realizado una activación previa del sistema. En esa oportunidad, manifestó que su agresor se encontraba fuera del domicilio. Un móvil policial se entrevistó con ella y constató que se encontraba en buen estado de salud.

Según el parte oficial, la mujer indicó que el hombre se había retirado del lugar en un automóvil, sin aportar mayores datos, y decidió no realizar una denuncia formal, por lo que no se dispusieron medidas judiciales adicionales en ese momento.

Investigación en marcha y máxima preocupación

En el lugar del ataque trabajaron peritos de Criminalística, efectivos policiales y autoridades judiciales, que continúan con las actuaciones de rigor. La causa se encuentra en plena etapa investigativa y busca establecer con precisión la dinámica del hecho y las circunstancias previas.

Mientras tanto, la atención sigue puesta en la evolución médica de Mónica María Florencia Rodríguez, que continúa internada en estado crítico en el hospital Castro Rendón, en un caso que vuelve a encender las alarmas por la violencia extrema en la región.