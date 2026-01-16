Un hombre fue demorado y su motocicleta secuestrada tras un control de rutina realizado por la policía en el sector de una toma ilegal de terrenos, ubicada cerca de la costa del río. El vehículo, que presentaba irregularidades visibles, resultó ser robado, lo que derivó en la detención del conductor y en el inicio de una investigación judicial.

El hecho ocurrió durante un patrullaje preventivo llevado a cabo por personal de la Comisaría 13 de San Patricio del Chañar. Al interceptar la motocicleta, los oficiales solicitaron la documentación correspondiente, pero el hombre no pudo acreditar la titularidad del rodado. Ante esta situación, se procedió a realizar una consulta en los sistemas provinciales y nacionales, donde se descubrió que la moto tenía un pedido de secuestro activo por una denuncia de hurto.

Inmediatamente, la motocicleta fue secuestrada y trasladada a la comisaría local. El conductor, quien no presentó documentos ni pudo justificar la legalidad del vehículo, quedó demorado a disposición de la Justicia. Además, se labró un acta contravencional por la falta de documentación del rodado.

Las autoridades iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes con la intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, mientras que la investigación continúa para dar con los responsables del robo. La policía destacó la importancia de estos operativos preventivos, que permiten no solo garantizar la seguridad, sino también desarticular hechos delictivos en zonas sensibles.