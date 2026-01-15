En un operativo de control en la zona de Vaca Muerta, personal del CENAF 5 incautó un arma de fuego y una motocicleta. El procedimiento, realizado este jueves a la madrugada, tuvo lugar cuando los efectivos detectaron una motocicleta circulando sin luces en una zona de calle 8 y Pastor Yunez, con dos personas a bordo.

Al intentar identificar a los ocupantes, los oficiales procedieron a realizar un control de seguridad que incluyó un palpado preventivo. Fue en ese momento cuando descubrieron que uno de los individuos llevaba un revólver calibre 22 oculto dentro de un porta celular, por lo que se activaron las medidas correspondientes y se dio intervención a la superioridad.

"Este accionar se enmarca en las tareas de prevención que la Policía del Neuquén despliega de forma constante en sectores estratégicos, con el objetivo de desalentar conductas delictivas y garantizar la seguridad de la comunidad", señalaron desde la Policía de Neuquén.

Las dos personas involucradas fueron demoradas y trasladadas a dependencias policiales para continuar con las actuaciones legales pertinentes. El caso quedó a disposición de la Justicia, mientras que la motocicleta, una 110cc sin dominio visible, fue incautada al no contar con toda la documentación necesaria.