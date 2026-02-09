La madrugada del lunes terminó en tragedia en la rotonda del paraje El Solito, sobre la Ruta Provincial 2, cuando una Renault Kangoo que regresaba a Roca desde Las Grutas volcó violentamente tras perder el control al ingresar al distribuidor vial, provocando la muerte instantánea de su conductor, un hombre de 57 años, y dejando a otras cuatro personas heridas que debieron ser trasladadas de urgencia al hospital de Lamarque.

El siniestro ocurrió en la primera hora del día, en un tramo conocido por su complejidad y que vuelve a quedar bajo la lupa tras este nuevo episodio fatal. Según confirmaron desde el Destacamento Vial Pomona, que intervino por jurisdicción, el utilitario circulaba en dirección sur cuando, por causas que aún se investigan, el conductor no logró dominar el vehículo al tomar la rotonda.

Como consecuencia de esa maniobra fallida, la Kangoo salió despedida hacia el interior del anillo vial y, debido al marcado desnivel del terreno, terminó volcando de manera brutal. El vehículo quedó completamente invertido, con las cuatro ruedas hacia arriba, una imagen que refleja la violencia del impacto y que anticipaba el peor desenlace.

Producto del vuelco, el conductor murió prácticamente en el acto. Los golpes sufridos fueron letales y nada pudieron hacer los equipos de emergencia que llegaron minutos después al lugar del hecho. La escena fue dramática y obligó a un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y asistencia.

En tanto, la esposa del conductor y una hija mayor de edad, que también viajaban en el rodado, fueron trasladadas al hospital de Lamarque, donde quedaron internadas y bajo evaluación médica. A ellas se sumó un matrimonio amigo que acompañaba al grupo en el viaje de regreso y que también resultó con lesiones de distinta consideración.

Mientras tanto, el sector fue rápidamente vallado para permitir el trabajo de los peritos. En el lugar intervinieron bomberos, efectivos de los Cuerpos de Seguridad Vial de San Antonio Oeste y General Conesa, además de personal de la Brigada Rural del Valle Medio. A ese operativo se sumó el Gabinete de Criminalística de Luis Beltrán, encargado de realizar las pericias que permitirán reconstruir con precisión cómo se produjo el vuelco.