Un trágico accidente vial sacudió a la tranquila localidad de Mariano Moreno en la madrugada de este jueves, cuando un joven menor de edad que conducía una motocicleta falleció en el acto tras ser embestido de costado por otra moto de mayor cilindrada. El fatal siniestro ocurrió alrededor de la medianoche, en la esquina de la comisaría del pueblo, frente al CPEM N°37, en la intersección de las calles Levalle y José Hernández.

El impacto entre ambos vehículos fue de una magnitud tal que los conductores fueron despedidos varios metros del lugar del choque. Las motocicletas quedaron completamente destruidas en la escena, lo que da cuenta de la violencia del accidente. Según informó el sitio de noticias Zapala 8340, a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, el menor perdió la vida de inmediato debido a las graves heridas sufridas en el impacto.

Por otro lado, el conductor de la moto de mayor cilindrada, también gravemente herido, fue trasladado de urgencia al hospital de Zapala, donde se encuentra en estado crítico.

El accionar policial fue inmediato, dado que el choque ocurrió frente a la comisaría y a escasa distancia del hospital. En pocos minutos, personal de la fuerza se encontraba en el lugar del accidente, asegurando la zona y colaborando con los servicios de emergencia. Además, se dispuso la presencia de la fiscalía del Juzgado de Zapala para realizar las pericias necesarias y determinar las causas exactas del accidente.

La comunidad de Mariano Moreno se encuentra conmocionada por este trágico suceso, que dejo un fuerte dolor en las familias afectadas y en todos los vecinos del pueblo. Las autoridades trabajan para reunir más información sobre lo sucedido y esclarecer los detalles de este lamentable hecho que enluta a la localidad.