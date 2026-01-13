La escena se dio cuando todavía había movimiento en las calles y el tránsito no había bajado su ritmo. Eran cerca de las 20:50 del lunes cuando un auto sin patente, vinculado a un robo violento con arma blanca, volvió a encender las alarmas en Neuquén capital y dejó al descubierto una secuencia que combina fuga, persecución y delito reiterado.

El procedimiento terminó con cuatro hombres demorados y un vehículo secuestrado, pero el recorrido previo del rodado volvió a generar indignación y rechazo por los autos robados en la ciudad.

Un patrullaje y una señal clara de alerta

El hecho comenzó durante un patrullaje preventivo de la División Motorizada. En ese contexto, los efectivos detectaron un Fiat Cronos gris oscuro que circulaba por la calle Félix San Martín en dirección este sin dominio colocado.

No se trataba de un detalle menor. Las características del vehículo coincidían con las de un auto robado horas antes bajo amenaza de arma blanca en la zona de Chocón y Correntoso, un dato que elevó de inmediato el nivel de riesgo del procedimiento.

Fuga a pie y persecución en plena vía pública

Cuando el personal policial intentó identificar a los ocupantes y dio la voz de alto, la situación escaló. El conductor y el acompañante descendieron rápidamente del vehículo y huyeron a pie, cruzando la ruta en dirección a Bahía Blanca y Perticone.

La persecución se dio en plena vía pública y obligó a la intervención de más efectivos que acudieron tras la alerta radial. Finalmente, ambos fueron alcanzados y demorados por un suboficial con apoyo de otros móviles.

Cuatro hombres y un auto con pedido de secuestro

Mientras se desarrollaba la persecución, otros efectivos aprehendieron a los dos ocupantes que permanecían en el asiento trasero del vehículo. En total, fueron demorados cuatro hombres de 22, 28 y 34 años.

El rodado quedó bajo custodia policial y fue resguardado en el lugar por motoristas y bicipolicías. Allí se constató que el dominio estaba grabado en los cristales y que el automóvil tenía un pedido de secuestro vigente.

Zona de mucha circulación y bronca social

El Fiat Cronos fue finalmente secuestrado y trasladado junto a los cuatro demorados a sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia. Un auto robado circulando sin patente, con una fuga a plena luz del anochecer y este delito que se encadena en distintos puntos de la ciudad. En este caso, la secuencia ocurrió en un horario sensible, con vecinos circulando y comercios abiertos en Neuquén capital.