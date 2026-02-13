En la madrugada de este viernes, rompieron la vidriera e ingresaron a la peluquería Vázquez, ubicada en pleno centro de la ciudad de Neuquén, sobre la calle Yrigoyen 220. La policía, al llegar al lugar, constató que la puerta de vidrio había sido rota con un objeto contundente, lo que indicó un ingreso forzoso al establecimiento.

Según informó el móvil de AM550, que se encontraba en el lugar del hecho en el momento que la Policía realizaba las primeras pesquisas, el propietario del local todavía no había sido notificado y todo parecía indicar que los oficiales lo iban a esperar para tomar su declaración.

Fotos: Prima Multimedios

En el interior del salón de belleza, se podía observar que estaba desordenado, con objetos tirados por el suelo, lo que confirmaba que no sólo había roto la vidriera sino que también habían ingresado al edificio.

Fotos: Prima Multimedios

Además, el daño visible en la puerta y el vidrio roto indicaron que los delincuentes no dudaron en utilizar fuerza para ingresar al comercio. Sin embargo, lo que causó desconcierto fue la actitud de los agentes policiales, quienes, tras su inspección inicial, se retiraron del lugar sin resguardar adecuadamente la escena.