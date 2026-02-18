Este miércoles 18 de febrero, el Autódromo de Centenario será escenario de la primera fecha de la Doble M, el evento especial de picadas que se disputará durante dos miércoles consecutivos, con actividad el 18 y el 25 de febrero.

Luego del gran éxito de la Triple V, que reunió a una importante cantidad de pilotos y público durante el verano, la expectativa vuelve a ser alta para este nuevo formato de dos jornadas que promete mantener el espectáculo y la convocatoria.

Organizada por Speed Races Centenario, la Doble M volverá a reunir a los principales exponentes de las picadas en autos y motos, con un parque numeroso y un show que continúa consolidándose como uno de los grandes atractivos del verano en la región.

los exponentes de las picadas dirán presente en el Autódromo de Centenario

Durante la jornada también se realizará la entrega de trofeos del campeonato de la Triple V, y habrá $1.000.000 en premios, sumando un atractivo especial a la primera fecha del certamen.

La actividad del miércoles comenzará desde las 18 horas con la apertura de puertas. A las 19 horas comenzarán las pruebas libres y competencias de motos, mientras que los autos saldrán a pista a partir de las 21:30 hs.

Las entradas generales en puertas tendrán un costo de $15.000, mientras que la vip (acceso a pista), saldrá $25.000.