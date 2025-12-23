Fue acusado N.A.M.O., el hombre que mató a golpes a Segundo Ortega, el supuesto ladrón de una billetera. El violento episodio ocurrió este domingo a la madrugada, en el sector “las Florecitas” del barrio Valentina Norte de la ciudad de Neuquén.

La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, formuló cargos al asesino. De acuerdo con la imputación, durante una audiencia realizada este lunes por la tarde, el acusado se presentó entre las 4 y las 5 de la madrugada en la vivienda de la víctima, con el objetivo de recriminarle el extravío o la presunta sustracción de su billetera.

El asesinato

Tras una discusión, el imputado agredió con reiterados golpes de puño y puntapiés dirigidos principalmente a la cabeza, el tórax y el abdomen.

Luego, cuando la víctima ya se encontraba gravemente herida e imposibilitada de valerse por sí misma, N.A.M.O. la arrastró y la dejó recostada sobre una heladera vieja en desuso ubicada en el patio del domicilio, para luego retirarse a su vivienda, situada a pocos metros, sin solicitar asistencia médica.



Como consecuencia de la agresión, Ortega sufrió múltiples fracturas en el cráneo, el macizo facial y las costillas, además de una contusión pulmonar y traumatismos abdominales, lesiones que derivaron en un hematoma subdural traumático que le provocó la muerte.

Prisión domiciliaria

En tanto, la fiscal Inaudi solicitó la imposición de una medida de coerción consistente en detención domiciliaria por el plazo de seis meses, al sostener que existía peligro de fuga en función de la gravedad del hecho, la violencia desplegada, la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima y la pena en expectativa, que prevé un mínimo de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Consideró que ese riesgo procesal podía neutralizarse, en el caso concreto, con ese tipo de medida de coerción menos grave que la prisión preventiva, como es una detención en domiciliaria con rondines policiales, debido a la imposibilidad de colocar una tobillera electrónica en la zona de la ciudad en la que está ubicada la vivienda.



El juez Lucas Yancarelli, ante la falta de oposición de la defensa, tuvo por formulados los cargos, declaró abierta la investigación por el plazo de cuatro meses y dictó la detención domiciliaria del imputado por seis meses. Asimismo, ordenó que se realicen rondines policiales entre tres y cuatro veces por día, en horarios alternativos, y libró el oficio correspondiente a la comisaría de la zona para garantizar el cumplimiento de la medida.



