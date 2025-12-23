Este lunes, cerca de las 23, un cadete de la policía neuquina fue gravemente herido por un delincuente que intentó ingresar a robar en su domicilio ubicado en el sector del alto de la ciudad de Centenario, conocido como segunda meseta.

Según informó el comisario inspector Marcos Mazzone en diálogo con Pancho Casado en La mañana es de la Primera por AM550, el joven, de 20 años, escuchó los ladridos de los perros, salió de su casa para averiguar qué había ocurrido y se encontró con un ladrón, quien portaba un arma blanca y una pistola.

Tras el encuentro, el cadete intentó “defender a su familia” (su madre y su hermana), quienes se encontraban en la vivienda. El delincuente lo atacó con un cuchillo y le provocó una herida en un pómulo y en la zona intercostal izquierda.

Enseguida, los vecinos se percataron de la situación y salieron en defensa del joven cadete, mientras otros llamaban a la Policía.

La víctima tuvo que ser trasladada al hospital y su estado de salud es grave. Mientras que el ladrón, también está internado, ya que fue golpeado por los vecinos del barrio y su estado es delicado.

“Ambos están delicados”, señaló el comisario e informó que el delincuente tiene “antecedentes y una condena por robo calificado desde abril”.

En tanto, Mazzone expresó que las armas que portaba el agresor fueron secuestradas y “todo indica que el arma de fuego era una réplica”.

