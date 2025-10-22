¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 22 de Octubre, Neuquén, Argentina
Hay tres demorados, dos son menores

Un allanamiento en el oeste de Neuquén permitió recuperar celulares y bicicletas robadas en un violento asalto

La policía, además, demoró a una persona y aprehendió a dos menores, que  quedaron a disposición de la Justicia

Por Redacción

Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 12:52
Recuperaron elementos robados

Tres bicicletas, cuatro teléfonos celulares, una billetera con documentación y prendas de vestir fueron secuestradas por personal de la Comisaría 21°, que investigaba un robo calificado que ocurrió este lunes en el oeste de neuquino. Durante el allanamiento, además, demoraron a tres personas, entre ellas dos menores de edad.

El violento robo fue en la intersección de Avenida del Trabajador y calle Moritán. Los ahora detenidos  interceptaron a tres jóvenes que iban en bicicleta y, amenazándolos con un arma, les quitaron sus celulares y otros objetos personales.

Devolvieron los objetos 

A partir de la denuncia, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos puso en marcha una investigación. Gracias al sistema de geolocalización de uno de los móviles sustraídos se determinó que el dispositivo se encontraba en una vivienda de calle Nordenstrom, lo que motivó el allanamiento.

Los elementos secuestrados fueron reconocidos por las víctimas, que lograron recuperarlos.

