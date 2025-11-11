La Policía del Neuquén llevó a cabo este lunes dos allanamientos en el barrio Belgrano, específicamente en el sector conocido como Toma La Familia, que permitieron desbaratar una presunta red de robos con escalamiento. Durante los operativos, los agentes secuestraron seis bicicletas de distintas marcas y modelos y 22 envoltorios de droga. Fueron detenidas siete personas.

Las diligencias fueron ejecutadas por efectivos de la Brigada Zona Sur-Este, quienes se encuentran trabajando en una investigación que abarca una serie de robos perpetrados en la zona. Como resultado de los allanamientos, dos mujeres mayores de edad fueron notificadas y puestas a disposición de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo. A su vez, otras cinco personas fueron demoradas para su identificación y la verificación de antecedentes, en el marco de la investigación principal por los robos.

El operativo contó con la colaboración de diversos efectivos de la Comisaría Segunda, del Departamento de Seguridad Metropolitana y del Departamento UESPO, quienes trabajaron de manera coordinada durante el desarrollo de los allanamientos.

En cuanto a los estupefacientes, incautaron 22 envoltorios con 13,77 gramos de clorhidrato de cocaína y otros con 2,88 gramos de cannabis sativa. Respecto a las bicicletas, serán sometidos a peritajes para determinar su procedencia y su posible vinculación con denuncias de robos recientes en distintos puntos de la ciudad.

La investigación por robo con escalamiento sigue abierta, y las autoridades mantienen la hipótesis de que las bicicletas incautadas podrían haber sido sustraídas en distintos domicilios y utilizados en delitos cometidos en la zona. La policía continúa con las averiguaciones para esclarecer los hechos y determinar la posible implicación de las personas demoradas en los robos denunciados.