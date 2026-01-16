En la noche de este jueves, un siniestro vial ocurrió en la Ruta 7 cuando una camioneta Ford Ranger de una empresa petrolera colisionó contra un bovino. El conductor sufrió solo heridas leves, pero el impacto causó la muerte del animal y daños materiales en el vehículo.

En diálogo con Verano de Primera por AM550 el Subcomisario Ángel Matus, jefe de la Comisaría 10 de Añelo, se destacó que la zona es "muy oscura" y presenta graves problemas de infraestructura. “Los cercos están caídos y deteriorados, lo que permite que los animales anden libremente cerca de la ruta”, explicó. La vaca no estaba marcada, por lo tanto, para las autoridades es compleja la tarea para identificar al propietario del animal.

El siniestro ocurrió en una contracurva a unos 10 kilómetros de Añelo, en una zona donde no se observaron marcas de frenadas, lo que indica que el conductor no tuvo tiempo de reaccionar ante la presencia del animal. “El conductor se encontró con el animal de frente y no le dio tiempo para frenar”, agregó el Subcomisario, quien subrayó que los postes de señalización afectados por un incendio previo no han sido reparados.

El accidente provocó la muerte del bovino a pocos metros del lugar del siniestro, y el tránsito fue interrumpido momentáneamente para garantizar la seguridad. Personal de tránsito y emergencia trabajó en el lugar, coordinando las maniobras para restablecer la circulación y evitar mayores incidentes.