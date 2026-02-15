Una pareja de turistas que se encontraba vacacionando en San Martín de los Andes fue víctima de un terrible robo en el lugar donde se hospedaban. Delincuentes ingresaron al departamento y se llevaron dinero, teléfonos, ropa y elementos personales.

El hecho ocurrió entre las 22:30 de este viernes y las 2:45 del sábado, en un inmueble ubicado en Perito Moreno 959.

En la denuncia policial las víctimas relataron que al regresar al alojamiento las víctimas encontraron la puerta abierta y con signos de violencia en la cerradura.

En el interior del departamento, la escena mostraba que había ocurrido un robo: la heladera estaba abierta y todas las pertenencias habían sido revueltas.

Entre los elementos robados figuran aproximadamente 2.000.000 de pesos en efectivo, dos teléfonos celulares Samsung —modelos A04 y A31—, un cargador Xiaomi, una mochila negra con estampa, ropa térmica, un pañuelo, lentes de sol con aumento marca Ray-Ban, anillos de plata, cremas dermatológicas y medicación.

Tras constatar el robo, la pareja radicó la denuncia en la comisaría local durante la mañana del sábado 14. Hasta el momento, no se informó sobre personas demoradas ni sobre la recuperación de los objetos sustraídos.

Las víctimas difundieron lo ocurrido a través de redes sociales y solicitaron colaboración para intentar recuperar sus pertenencias, muchas de ellas de uso personal y necesarias para continuar el viaje. La localidad turística de San Martín de los Andes viene registrando varios hechos delictivos similares, principalmente en zonas donde hay turistas o donde se hospedan los mismos.