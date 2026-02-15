Neuquén, en crecimiento: Gaido destacó indicadores económicos y demográficos

El intendente Mariano Gaido puso en primer plano el crecimiento sostenido de la ciudad y aseguró que Neuquén es hoy la localidad que más se expande en el país. “No es fruto de la casualidad, es fruto de generar expectativas y oportunidades”, sostuvo al enumerar distintos indicadores económicos y demográficos que, según afirmó, reflejan el momento que atraviesa la capital provincial.

El jefe comunal señaló que cada año ingresan unas 20.000 personas a la ciudad, lo que equivale a alrededor de 100 por semana, y describió el movimiento diario de la población: “De noche somos 350.000 habitantes y de día 800.000”, indicó, al referirse al flujo que generan la actividad petrolera, comercial y de servicios.

Gaido también remarcó el crecimiento del movimiento aéreo en el Aeropuerto Presidente Perón, que durante 2025 superó el millón y medio de pasajeros. A su vez, destacó el desempeño del consumo interno al afirmar que las ventas en supermercados triplican el promedio nacional. En esa línea, precisó que el volumen de ventas en la ciudad creció un 14%, mientras que la media del país se ubicó en el 8%.

El ingreso del intendente Mariano Gaido al recinto del Concejo Deliberante de Neuquén.

Gaido anunció 36 colectivos 0 km y defendió el boleto estudiantil gratuito

Durante su discurso, el intendente de Neuquén Mariano Gaido defendió la política de subsidios municipales al sistema de transporte de colectivos y aseguró que el pasaje local se mantiene entre los más bajos del país.

“El boleto de colectivo en Neuquén es el segundo más barato de la Argentina y es la primera ciudad con los fondos nuestros, con los fondos de los neuquinos. Si Buenos Aires quiere el boleto gratuito que se lo paguen ellos”, afirmó.

Gaido destacó además que el servicio de transporte llega a todos los barrios y remarcó la decisión de ampliar la flota para mejorar la frecuencia y la calidad del sistema. “Hemos tomado una decisión, como las grandes capitales del mundo: la ciudad de Neuquén está a la altura de las grandes. Con el incremento de 36 unidades 0 km, a partir del 1 de marzo comienzan a circular. Va a contar con 216 colectivos 0 km para que todos los vecinos tengan la herramienta para transitar en la ciudad y la mejor del país, así somos los neuquinos”, expresó.

El intendente también resaltó el alcance del boleto estudiantil gratuito, al señalar que actualmente hay 54 mil estudiantes beneficiados en la ciudad.

“Si en Neuquén estudiás, te capacitás, tenés boleto estudiantil que te acompaña la municipalidad y encima gratuito. El boleto estudiantil neuquino es un orgullo de la ciudad y de Neuquén”, sostuvo.

El anuncio del refuerzo en el transporte público se posicionó como uno de los ejes centrales del mensaje de apertura del año legislativo, junto con la defensa del financiamiento local del sistema y la ampliación de beneficios para estudiantes.

El gobernador Rolando Figueroa, presente en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante.

Gaido abre el período legislativo 2026

El período legislativo 2026 en la ciudad de Neuquén comenzará formalmente este domingo con el mensaje del intendente Mariano Gaido ante el Concejo Deliberante de Neuquén, luego de que el cuerpo deliberativo dejara organizado su funcionamiento anual en la Sesión Preparatoria realizada días atrás.

Con la presencia de 18 concejalas y concejales (tres en forma virtual), el Deliberante confirmó sus autoridades, distribuyó las comisiones internas y estableció que las sesiones ordinarias se realizarán cada quince días, los jueves a las 11, salvo excepciones puntuales. La primera sesión ordinaria del año se desarrollará este domingo 15 de febrero a las 8:30, cuando el jefe comunal inaugure el período legislativo.

La jornada preparatoria fue encabezada por Claudia Argumero, quien continuará en la presidencia del cuerpo tras la designación del Ejecutivo y la aprobación de los ediles. También se ratificó a Victoria Fernández como vicepresidenta primera y se designó a José Luis Artaza como vicepresidente segundo, manteniendo sin cambios la conducción institucional.

Así llegaba Mariano Gaido al edificio del Concejo Deliberante de Neuquén.

Agenda ordenada y comisiones activas

Además del cronograma de sesiones, el cuerpo ratificó la integración de las comisiones internas que tendrán a su cargo el tratamiento de los proyectos durante el año. Las áreas de trabajo definidas son Servicios Públicos; Legislación General; Hacienda, Presupuesto y Cuentas; Obras Públicas; Culturas y Gestión Comunitaria; y Ecología, Ambiente y Sustentabilidad, todas con representación de los distintos bloques políticos.

El esquema busca garantizar el tratamiento de iniciativas vinculadas a infraestructura, presupuesto, servicios, ambiente y políticas comunitarias, ejes que volverán a marcar la agenda local en un año legislativo que se prevé con fuerte actividad.

Gaido saludando a quienes lo acompañan en esta apertura de sesiones ordinarias en el Deliberante.

Apertura formal del período

Para el acto de apertura, el Concejo también definió la comisión de recepción que participará del inicio formal del año legislativo y recibirá al intendente en el recinto. Con la organización institucional ya establecida, el mensaje de Gaido marcará el punto de partida de la agenda política y legislativa 2026 en la capital neuquina.

De esta manera, el Deliberante inicia el año con su estructura en funcionamiento y a la espera del discurso del Ejecutivo, que delineará prioridades de gestión y proyectos para el nuevo período.