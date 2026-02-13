Este jueves a la medianoche, se desató un peligroso incendio en una vivienda del barrio Los Riscos, a seis kilómetros del centro de la ciudad de San Martín de los Andes. Las llamas crecieron con intensidad y amenazaron con propagarse hacia las casas vecinas como también a una zona con abundante vegetación.

“Las primeras tareas realizadas se centraron en disminuir la intensidad de las llamas y evitar la propagación del fuego hacia viviendas linderas y la vegetación circundante”, informaron desde Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes.

El fuego alcanzó la totalidad de la residencia de aproximadamente unos 120 metros cuadrados y construida en madera. Afortunadamente, en el momento del incidente la casa no estaba habitada.

Después de más de dos horas y media de trabajo, en plena madrugada, el cuerpo de bomberos logró extinguir el incendio. “Las causas que originaron el fuego son materia de investigación”, informaron.

Del operativo participaron cuatro dotaciones de bomberos, personal del SIEN y Protección Civil.

