El Mercado Concentrador del Neuquén confirmó que reabrirá sus puertas el próximo lunes 29, luego del incendio que se desató el viernes por la tarde en un sector de la Nave 2. El siniestro fue controlado sin que se registraran personas heridas y ocasionó únicamente daños materiales.

Según informaron desde la institución, el fuego se inició alrededor de las 14 en un espacio externo de la nave y, debido a la gran cantidad de material combustible presente en el lugar, se propagó rápidamente hacia el interior del edificio. Como consecuencia, cinco puestos comerciales y parte de la estructura interna resultaron afectados.

A pesar de la magnitud del incendio, no hubo que lamentar víctimas. Durante las tareas de colaboración para sofocar el fuego, uno de los propietarios sufrió una caída y un golpe, aunque no fue necesaria la intervención médica.

Desde el Mercado indicaron que aún se desconocen las causas que originaron el siniestro, las cuales serán determinadas por los peritos especializados. Hasta el momento no hay información oficial adicional y se aguardan los resultados de los peritajes para avanzar con mayor precisión en la evaluación de los daños.

En paralelo, ya se iniciaron tareas de limpieza y refacción en los sectores comprometidos, junto con trabajos de reposición de los sistemas eléctrico y de agua, con el objetivo de restablecer completamente la operatoria.

Pese a lo ocurrido, las autoridades confirmaron que el Mercado Concentrador abrirá con normalidad el lunes 29, en el horario especial por las fiestas, de 5 a 11, garantizando el funcionamiento habitual y el abastecimiento.

Desde la conducción del Mercado expresaron su agradecimiento al personal de Bomberos de la Policía de Neuquén, al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y a las empresas del Consorcio de Administración del Parque Industrial de Neuquén (CAPIN), que colaboraron de manera inmediata con personal, logística y camiones cisterna para el abastecimiento de agua y el control del fuego.

Asimismo, destacaron el acompañamiento del personal del predio, de las autoridades provinciales y de las personas que se acercaron a ofrecer ayuda y manifestar su preocupación por quienes trabajan diariamente en el lugar.

Mientras continúan las pericias y las tareas de recuperación, desde el Mercado llevaron tranquilidad a la comunidad y confirmaron que la actividad se retomará sin inconvenientes a comienzos de la próxima semana.