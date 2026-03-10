La casa de Gran Hermano vivió una noche cargada de tensión cuando se definió una nueva eliminación. En una gala marcada por una modalidad especial de nominación, Tomás Riguera terminó convirtiéndose en el participante que debió abandonar el reality después de un mano a mano que mantuvo en vilo a los jugadores y al público.

Tomás Riguera, conocido dentro del programa como Tomy, quedó eliminado luego de enfrentarse en la definición final con Catalina “Titi” Tcherkaski. El resultado del voto del público inclinó la balanza a favor de la tiktoker y dejó afuera al joven influencer, que terminó su paso por Gran Hermano tras recibir el 59,2% de los votos negativos.

La eliminación se dio en el marco de la llamada “placa planta”, una modalidad especial del programa que reunió a siete participantes señalados por su escasa participación en el juego. En esa lista habían quedado Eduardo, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Titi y Zunino, lo que convirtió la gala en una de las más particulares del ciclo.

La dinámica del programa sumó además una puesta en escena llamativa. Cuando llegó el momento de conocer al eliminado, los dos participantes que quedaron en el duelo final debieron salir al jardín de la casa con sus valijas para esperar la resolución. Esa escena se transformó en uno de los momentos más comentados de la noche.

El instante decisivo tuvo un detalle que sorprendió incluso a quienes estaban dentro del reality. Un personaje caracterizado como planta apareció con una carretilla para retirar el equipaje del participante que debía abandonar el juego. Cuando ese personaje tomó la valija de Tomás Riguera, quedó claro que su recorrido en Gran Hermano había llegado a su fin.

La escena se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una catarata de comentarios y memes entre los seguidores del programa. Muchos usuarios se enfocaron en el tono insólito de la dinámica y en la figura del “jardinero” que retiró las pertenencias del eliminado.

Con esa resolución, Tomy se convirtió además en el primer participante en abandonar Gran Hermano bajo la modalidad de “placa planta”, una variante del juego que apunta directamente contra los concursantes considerados más pasivos dentro de la casa. Su salida no solo marcó el rumbo de la semana en el reality, sino que también dejó una de las escenas más comentadas de la temporada.